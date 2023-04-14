特別財會：政府App下載次數低　最少僅1.3萬　39個下架

政府各部門不時會推出手機應用程序(App)供市民使用或掌握政府部門相關資訊，但部分App的使用率則似乎差強人意。有議員在預算案書面提問中向創新科技及工業局問及最近10年政府推出的手機應用程式，當中下載量極低，部分只有1萬多下載次數，另過去5年，有近40個App相繼下架，當中有截至下架前只得1100次的總下載次數。

根據創新科技及工業局提交的回覆顯示，最近10年，截至今年2月28日，政府推出共119個App，撇除部分較遲推出以及有專門服務對象的App，部分仍在使用的App截至今年1月31日的總下載次數低，最少的包括漁農自然護理署的「香港珊瑚礁普查」以及水務署的「水務署自動讀錶系統」，下載次數僅1.3萬次；其次為水務署的「水務署一般認可產品目錄」，僅1.5萬下載，民政事務總署的「香港持牌旅館」及發展局的「我的九龍東」有1.7萬次下載，環境保護署的「好好斗」則有1.8萬次下載。至於下載次數只有2萬多的App也為數不少，例如教育局的「ApL應用學習」、機電工程署的「E&M Connect」等。

另外，過去5年，共有39個流動應用程式下架，單是去年度，就共有7個App下架，包括旅遊事務署的「香港美食車」、衞生署的「星級有營食肆」等 。而當中部分App下載率其低，包括投資推廣署的「投資推廣署新聞及活動」只有1100次下載，民政事務總署的深水埗民政事務處的「Chocolate Rain」、漁農自然護理署的「紅潮資訊網絡」也分別只有3400以及4900次下載。