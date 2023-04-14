特別財會：全港4.7萬WiFi熱點　鄉事會使用率極低　每日少於10人次

香港要成為智慧城市，訊息傳達不能慢。政府指截至2023年2月，全港WiFi熱點數目約為47,000個，而在過去3年，當局亦接獲181宗關於政府WiFi服務的投訴，主要涉及服務未能完全覆蓋相關場地的有範圍，以及服務的穩定性，甚至是身處地點沒有相關服務。

在約47,000個熱點中，超過3,600個安裝在巴士、的士及機場快綫的流動WiFi熱點外，設於全港18區超過43,000個熱點，當中以九龍城有最多熱點，共5,271個，其次是沙田有4,655個，最少熱點的地區為北區，僅887個。

當局指在2020年至2022年間，每日平均使用人次最多的10個場地依次為香港中央圖書館、大本型、屏山天水圍公共圖書館、高等法院、雅麗氏何妙齡那打素醫院、灣仔法院、晴朗商場、元朗公共圖書館、港珠澳大橋香港口岸—旅檢大樓及九龍公園。除香港中央圖書館，每日平均使用人次接近1,400外，上述其餘場地每日平均使用人次由460至730不等。

至於每日平均使用人次最低的10個場地依次為青衣鄉事委員會辦事處、馬灣鄉事委員會辦事處、沙田運動場、坑口鄉事委員會辦事處、葵涌紀念花園2號、富山紀念花園、八鄉鄉事委員會辦事處、大嶼山南區鄉事委員會辦事處、坪洲紀念花園及坪洲靈灰安置所，上述場地每日平均使用人次少於10。

至於政府於2020至2023年的3年間在「WiFi連通城市」計劃開支分別為7,141萬、3,835萬、4,470萬，當中包括服務營運和維修、管理宣傳等，而2023至2024年度的預計開支達11,220萬，當局解釋指是因為大部分的合約將陸續完結，需要更新，故預計開支將有所增加。