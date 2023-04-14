年輕球手視許龍一為偶像　劍指國際賽　為香港爭光

由香港哥爾夫球會舉辦的國際都會高爾夫球錦標賽締造佳話，首屆賽事由香港土生土長球手許龍一勇奪冠軍，為本港青少年高爾夫球發展注入一支強心針，亦成為一眾高球小將的奮鬥目標！適逢由廣東、香港及澳門承辦的2025全運會移師大灣區舉行，高球運動將是三地文化深度融合的重點推廣宣傳項目。港隊總教練稱本港舉辦國際級盛事有助推動香港高爾夫球發展，亦有賴粉嶺球場配套完善，悉心培訓下本港將有更多球手出戰奧運。至於多名港隊小將從錦標賽中取得寶貴實戰經驗，大讚球場配套良好兼具挑戰性，亦有人憑出色表現獲獎學金入讀外國知名學府，他們都以冠軍球手許龍一為榜樣，冀將來代表香港出戰國際級賽事，揚威國際，為港爭光。

瀟灑揮桿，冷靜推桿入洞，都是一眾港隊高球小將在粉嶺球場出戰國際都會高爾夫球錦標賽時的寫照。獲邀參賽的林竑希（Markus）指，能夠與世界級專業高球手同場較技，是一個很好的學習體驗，他感謝香港哥爾夫球會給予設施練習，並讓他參賽，指比賽時的策略與平日練習不同，惟比起其他球手，他擁有主場之利。

Markus從打球中學到社會核心價值，包括誠實（honesty）、勤勞（hard work）以及正直（integrity）。不但學懂為人之道，球技出眾亦令他取得運動獎學金入讀美國波士頓學院，未來要為代表香港出戰國際賽的目標奮鬥，亦視港產球手許龍一為榜樣，笑稱「若比許龍一打得更好，轉為職業球手再無懸念。」

年僅16歲的李中堯（Isaac）已於今年2月初成為「Fanling Trophy 2023」冠軍，潛質無限。他指在自幼練習的粉嶺球場參與國際級比賽感覺既熟悉又陌生，因球場旗位較刁鑽，考驗球手技術策略，而本地球迷入場支持讓他感到振奮，與高水平職業球手同場競技亦令他獲益良多。Isaac自3歲開始接觸高球，7歲開始比賽，夢想是代表香港參加國際級別比賽，現階段將在外國大學專注練習及提升球技，盼日後成為職業球手。

去年代表香港到法國巴黎出戰World Amateur Team Championship的楊曉威（Alexander），自4歲起夢想成為職業高球選手，稱代表香港感到自豪，特別感激香港哥爾夫球會給予寶貴機會讓他參賽，冀從參與盛大國際賽事中成長。他坦言入讀外國名牌大學競爭十分激烈，參與不同高球比賽取得佳績，會獲學校認同，亦增加取得運動獎學金而入讀大學的機會。

將於2025年舉行的全國運動會是一眾高球小將的舞台，全運會將移師粵港澳大灣區舉辦，並由廣東、香港和澳門共同承辦。廣東省高爾夫球協會常務副秘書長韓超華指，高球運動不但是全運會的項目之一，亦會作為三地文化深度融合的運動項目作推廣宣傳，相信粵港兩地的高球運動發展及聯繫合作一定更緊密。

港隊總教練鄧子鏗（Tim）指，粉嶺球場的優勢是舉辦過多場世界級高爾夫球賽盛事，吸引世界頂級球手來港參賽，球場設施亦達世界標準。今次舉辦錦標賽有助推動香港高球運動生態圈發展，香港哥爾夫球會亦呈現一場可觀性極高的世界級高球賽，成功引起世界高球圈關注。

Tim續指，本港派出多名本地精英出戰錦標賽，許龍一更為港爭光勇奪冠軍，除了為他感到驕傲外，亦盼他能啟發年輕球手，令更多香港球手出戰國際比賽。他亦深信，許龍一只要保持穩定水準，極有機會成為繼陳芷澄後，第二個亮相奧運舞台的香港高球手。