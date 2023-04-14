擬設辦事處統籌北部都會區鐵路項目　增23職位開支逾4038萬

本港運輸網路發展需要資金，但最重要的是資金需用得其所。運輸及物流局在向立法會提交的文件指出，為統籌及推展各項與北部都會區相關的鐵路項目，局方建議在路政署下設立專責的北部都會區鐵路辦事處。該局又指，政府會在新獨立鐵路路線考慮引入其他鐵路推展及營運模式的可行性，但議員張欣宇則認為需思考可否吸引比港鐵經營能力相等或更高的鐵路企業，若引入的公司未能優勝於港鐵，則難以有正面影響。當局提議在該辦事處開設3個首長級編外職位及20個有時限非首長級職位，所需增加的每年平均員工開支總額(包括薪金和員工附帶福利開支)，總數逾4,038萬港元。

局方解釋，隨着港深西部鐵路(洪水橋至前海)和北環線支線進入關鍵規劃及設計階段，而古洞站、洪水橋站和北環線主線陸續展開建造工程，將會帶來龐大的額外工作量，超出現有人手可應付的範圍。因此運輸局認為，路政署有迫切需要成立一個專責的北都鐵路辦並相應增加人手，以統籌及推展相關鐵路項目。該局補充，在新獨立鐵路路線，例如連接洪水橋至前海的港深西部鐵路，政府有空間考慮引入其他鐵路推展及營運模式的可行性，當中涉及新的採購程序和推展策略。

局方又指，為擬議的北都鐵路辦未來7年的工作制訂了關鍵績效指標，其中港深西部鐵路(洪水橋至前海)的次階段研究將於明年年中完成，北都鐵路辦計劃於2025年就引入其他鐵路推展及營運模式涉及的新採購程序和推展策略提出建議。就北環線支線項目，局方計劃於明年內與深方就深圳段的推展安排達成共識，並展開詳細規劃及設計。就《鐵路發展策略 2014》中的項目而言，古洞站的建造工程將於今年內展開，而洪水橋站和北環線主線的建造工程分別計劃於明年和 2025年展開。在2026至2030年期間，局方也計劃就北環線支線項目展開按《鐵路條例》(第 519 章)的刊憲工作和建造工程，並就港深西部鐵路(洪水橋至前海)展開詳細規劃及設計和刊憲工作。

該局也建議開設1個首長級薪級第3點的首席政府工程師編外職位，擬議職銜為北部都會區鐵路專員，負責領導北都鐵路辦；亦計劃開設1個負責港深西部鐵路項目的總工程師(首長級薪級第1點)編外職位；也希望開設1個負責北環線支線項目的總工程師(首長級薪級第1點)編外職位。以上職位分別為期約7年，由財委會批准當日起生效，至2030年3月31日止，預計額外年薪開支約需666萬港元，惟上述建議所需增加的每年平均員工開支總額(包括薪金和員工附帶福利開支)約為920.7萬港元。

局方又擬議，希望從路政署鐵路拓展處重行調配的21個非首長級職位，但則不涉及額外財政資源。該局補充，至於將於北都鐵路辦另外開設的20個有時限非首長級職位，按薪級中點估計，所需增加的年薪開支總額為2,015多萬港元，所需增加的每年平均員工開支總額（包括薪金和員工附帶福利開支）則約為3,118多萬港元。