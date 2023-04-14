劏房租管條例成效不彰　議員倡增罰款　房屋局：會加強執法檢控

本港很多居於不適切居所的基層市民遭業主剝削，但政府早前修訂的《業主與租客(綜合)條例》成效不彰，條例生效一年多，截至今年2月底，檢控率僅有0.2%。今日(14日)有議員在立法會特別財委會會議上，質疑過千宗個案中，只有極少數人被成功檢控，建議增加罰款金額。房屋局局長何永賢回應指，上月添1宗被成功定罪的個案，強調政府會加強執法及檢控，亦會提高罰則，同時做好教育及宣傳工作。

政府指出，自去年1月實行劏房租管條例後，截至上月，收到1,500多宗涉嫌違例個案，其中1,486宗由政府主動識別，其餘為投訴個案。至今有3名違例業主被成功定罪，當中1人更在上月被判罰款近1.9萬港元。差餉物業估價署則表示，現時的1,308宗個案中，1,274宗屬租戶向當局查詢時主動識別。

對於有近400宗個案的租戶拒絕提供資料，政府指每宗個案的實際情況不同，當局會因應實際情況、收集到的資料及證據，諮詢律政司意見後，才決定是否提出起訴，又透露以往有約700多宗個案，律政司指發警告信已有足夠阻嚇力。

另外，立法會財委會早前通過149億港元撥款，興建首批4個簡約公屋項目，當時房屋局料6成屬可重用價值，昨日(13日)回應議員書面提問時則表示現時估算為言之尚早。何永賢強調，該說法只是希望先參考首期標書的設計及建造開支，再交代具體數字，重申簡約公屋元件中有9成半可以重用。