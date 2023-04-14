醉酒休班警涉襲擊保安員　案件押至5.16再訊

一名男警察懷疑在去年10月休班期間受酒精影響，涉嫌於香港仔置富花園地下電梯大堂兩度襲擊保安員。他被控2項普通襲擊罪，以及一項作為交替控罪的醉酒罪，案件今(14日)在東區裁判法院再提堂。被告暫時毋須答辯，辯方表示正與律政司商討，能否以其他方式處理本案。裁判官將案押後至5月16日再訊，被告以原有條件繼續保釋。

52歲被告陳天柱，報稱是公務員。控罪指他於2022年10月15日，在置富花園16座地下電梯大堂，兩度襲擊吳家文。交替控罪則指他同日醉酒時在公眾地方，即該地下電梯大堂及三樓走廊行為不檢。

辯方今向法庭表示，早前已聯絡律政司，商討能否以其他方式處理本案，而律政司需要時間考慮，因此申請押後4星期。控方確認有關情況，同時不反對被告繼續擔保外出。裁判官聽罷控辯雙方陳詞之後，把案押後至5月16日再提訊，並批准被告續准以3,000港元保釋，期間不得直接或間接接觸控方證人。

警察不時捲入襲擊案件。其中48歲男警劉驍璋，涉嫌在2023年1月8日休班期間，在小西灣(藍灣半島)巴士總站城巴員工休息室內襲擊男子郭福基，因而被控一項襲擊致造成實際身體傷害罪，被告尚未答辯。案件押後至6月1日再訊。另外，2022年8月6日，48歲男警馮漢邦被指在休班期間，於旺角彌敦道旺角新城1間樓上吧襲擊1名姓魏女子，因而被控1項普通襲擊罪。男警不認罪，案件已於今年3月開審，並會在7月4日續審。

案件編號：ESCC 416/2023