特別財會：「智方便」預算來年增至9,400萬　2025有望實現「一網通」

政府於2020年推出「智方便」應用程式，初衷是化繁為簡，為市民帶來便利。目前超過3300萬人次使用該服務，政府會預留2億元提升平台運作之餘，更透露去年該平台政府開支達7,600萬元，來年會加至9,400萬元。

議員林筱魯問及全港使用該平台數目和過去三年及來年預算開支時，政府回應自2020年12月開通以來，已超過180萬人登記，3300萬人次曾使用該平台認證身份接達及使用相關服務，更有46個決策局、部門和公營機構，12家私營提供超過260項網上服務，更透露年底會新增50項服務包括城市售票網、選民登記和更改資料、電子交通告票平台等。而過去三年開支分別為6,500萬元、7,200萬元和7,600萬元，2023-24年度預算則提升至9,400萬元。

而對於2億元平台運作開支的具體明細，當局透露為進一步推動「智慧政府」的數碼轉型，會提升政府服務「一網通辦」的能力包括簡化登記流程，增強系統流量和安全性等。而議員梁子穎則反映登入系統後仍需多次授權，部分介面更是政府部門網頁，對單次授權可行性和「一網通辦」有否時間表。當局預計2024年政府服務全面電子化，2025年前推動所有政府部門採用「智方便」提供一站式服務，實現「一網通」目標。

而有議員追問道平台與內地，澳門合作情況包括「跨境通辦」，當局表示正與其他地區研究合作空間，包括利用電子證書互認等機制便利市民在不同地方使用該服務包括與廣東省部門探討「智方便」為「廣東省統一身份認證平台」開通帳戶渠道之一。