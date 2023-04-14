政府刊憲收回土瓜灣土地重建　料建900個單位2032年完工

地政總署今日(14日)宣布，收回位於土瓜灣土瓜灣道/榮光街的土地，以推行市區重建項目。該項目已納入市區重建局2020/21年度的業務計劃。項目地盤總面積約6,592平方米，將重建作住宅用途，並附有零售/商業設施、地下附屬停車場和上落客貨設施。項目附有政府、機構或社區等設施，並會進行道路改善工程。

政府會根據《收回土地條例》(第124章)收回項目地盤範圍內合共559項物業權益。收地公告張貼於該土地當日起計3個月屆滿時，受影響的權益將會復歸政府所有。受影響私人土地的詳情載於今日刊憲的公告。

合資格的住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適用情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。合資格的住宅租戶可獲安置安排或獲發特惠津貼。合資格的商用物業佔用人，包括業主及租戶，可選擇領取特惠津貼，以取代因業務及相關損失而申索法定補償的權利。受影響的住宅和商用物業業主及租戶如根據《收回土地條例》提出法定申索，但該等申索未能通過協議解決，可向土地審裁處申請裁決。申索人因提出申索而合理招致的專業費用，或會獲政府發還。

據市區重建局於2021年3月公布，上述重建項目為土瓜灣區內第8個以小區規劃模式的重建項目，料總樓面面積為5.54萬平方米，初步建議興建900個中小型住宅單位，另預留不少於5,540平方米面積作政府、機構或社區設施用途等，暫無計劃提供首置房屋，料2032年完工。