停職女警涉尖沙咀偷貴價帽斷正　逃跑時稱「畀次機會我」

49歲停職女警涉嫌於去年中，在1間名牌時裝店內，盜去1頂價值逾5,600港元的帽子，因而被捕。停職女警事後被控1項盜竊罪，她否認控罪，案件今（14日）在九龍城裁判法院開審。控方傳召該店舖的經理作供，並指當日被告離開舖頭時，門口防盜裝置響起，其後涉案黑色帽從她身上跌出，被告曾一度逃跑且亦曾向經理不斷表示：「畀次機會我」。

被告劉潔兒（49歲），被控於2022年5月21日，在九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場UG層TWIST內，偷竊一頂黑色帽，價值5,670港元，而上述物品為TWIST的財產。控方傳召該店舖的郭姓女經理作供，她稱當日下午，有同事透過對講機稱服裝部的貨架上不見了涉案的Prada帽，郭遂指示同事翻查閉路電視紀錄，並發現被告曾拿着該帽進入試身室，但她離開時卻不見有拿着該帽。被告其後繼續選購其他物品。

郭指被告購買了另1頂帽及1條手鏈共支付了約1,100港元，其後離開店舖經過防盜裝置時，裝置發出警報，郭遂截停她。郭指當被告放下拿着的東西再走過防盜裝置卻再次發警報。郭詢問她有否帶走未付款貨品，她顯得慌張並走向她的袋子找東西，期間該帽子從她身上跌出，郭詢問她有否付款，她即想逃出店舖但被店員截停，被告及後不斷稱：「畀次機會我」，郭則通知同事報案。郭有檢查涉案黑色帽並發現內裏的防盜器不見了，其後則另外發現已損壞的防盜器。郭稱被告及後想從袋子拿出東西並與她們說話，但郭向她稱：「唔好同我哋講，同警察講得啦」；當日替被告搜身的執法人員供稱，到達現場後在被告近大腿位置搜出1把鎅刀，她身旁地下有1個保溫杯，裝有1個白色防盜器，她身上亦有1張精神科專科覆診紙。

警察涉盜竊案不時發生。去年11月，一名女警涉在荃灣超市內偷竊一包價值780港元凍肉被捕，事後被停職受查。同年7月，一名28歲PTU男警涉爆竊東九龍總區總部儲物櫃，警方調查逾月才拘捕涉事警員，後者被停職，但案件未有下文。同月，一名39歲女警在屯門市廣場一間店舖盜走店內總值逾600港元的貨物，涉盜竊被捕及停職。

案件編號 : KCCC 2064/2022