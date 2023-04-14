港人長假湧深圳消費　零售業復甦力度待觀察

香港與內地今年2月6日全面通關以來，廣東深圳夜市、商場等頻現港人排隊身影，內地社交媒體也湧現港人赴深打卡分享的現象。通關以來往來中港仍需作健康申報，並獲取俗稱「黑碼」的二維碼。而在清明和復活節假期間，各口岸疑因人潮湧現急需疏導，有人發現過關時毋須作健康申報。但長假過後健康申報再次恢復，有網民認為相關政策多餘，呼籲盡快取消，簡化過關程序。

內媒報道，內地訪港旅客人數不斷刷新紀錄，香港出入境統計亦顯示，上月22日至本月4日香港居民入境深圳總數達185萬人次，為內地客赴港總數3倍有多。港人Lin通關至今赴深不下10次，行程都是吃吃喝喝。她稱在香港吃一頓快餐平均都要60港元，同等價格在深圳的選擇更多。據報，深圳口岸附近日本料理店密度極高，每逢周末假日用餐客人幾乎一半是港人。除了飲食，修甲、理髮、唱K、按摩及水療、看牙醫、配眼鏡以至行山踩單車，都成為港人前往深圳的原因。

有報道稱，深圳零售業的復甦力度不及餐飲服務業。在東門經營服裝店20年的商戶稱，商場內的生意只恢復約三成。另有店家表示，銷售額在通關後首個月暴增，但這趨勢並不持久。在最遲恢復通關的羅湖口岸，人流量並沒在口岸旁的羅湖商業城內反映出來，即使是周末或法定假期，商場人流仍稀落。很多業主受訪指，口岸開通後人流只增加約三成，買東西的人少之又少，生意沒有明顯好轉。仲量聯行華南區董事總經理吳仲豪認為，口岸商業活動的整體復甦還處於不斷演化的階段，市民需時間調整通關和消費習慣，預計復甦的發展再過半年會更清晰。

另外，廣州琶洲港澳客運碼頭周五（14日）正式試航，早上10時55分許從香港尖沙咀中港城客運碼頭出發、搭載入境旅客的海珠湖號客輪，順利靠泊琶洲港澳客運口岸碼頭。有入境旅客下船步入口岸碼頭後表示，體驗感非常好、很舒適。