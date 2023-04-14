廉署加控機場三跑項目分判商3罪　 涉賄款270萬元

廉政公署加控一名香港國際機場三跑道系統項目(三跑項目)分判商東主3項貪污罪名，涉賄款270萬港元。廉署就三跑項目分判合約貪污案先後起訴共10人，包括該分判商東主及一名機場管理局(機管局)前總經理，涉案賄款共約770萬港元，所涉分判合約及物料訂單總值2.6億港元。

被告為66歲的吳啟安，為三跑項目填料供應運輸分判商卡樂工程有限公司(卡樂)東主，今日(14日)在東區裁判法院應訊時被加控3項罪名，即兩項向代理人提供利益及一項串謀向代理人提供利益。

新增控罪指吳啟安涉嫌於2018年1月至2022年1月期間，向一間主要填海工程承建商的一名副總經理及一名項目經理分別提供賄款30萬港元及230萬港元，以協助卡樂取得一項拋填及平整工程，或協助卡樂要求該承建商就完成的工程付款。該項工程合約總值8,300萬港元。

吳又涉嫌於2022年7月串謀卡樂一名項目經理，向上述承建商一名施工經理提供賄款10萬港元，以協助卡樂進行三跑項目主要填海工程的相關工程。他上星期與機管局前總經理殷國強(62歲)另被加控一項串謀使公職人員接受利益罪名，涉及購一個內地住宅物業。