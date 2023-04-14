政Whats噏：迎合資訊傳播潮流　陸瀚民預告將會拍片

香港全面復常，過去因疫情而陷於冰封狀態嘅團體活動亦相繼激活。身兼經民聯青年事務委員會主席嘅議員陸瀚民，有見青委會活動沉寂咗一段日子，都係時候搞番啲「大動作」啦。佢話除咗籌辦講座，仲會迎合潮流親自拍攝視頻添，而視頻嘅內容，主要係圍繞年輕人關注嘅課題。

而第一集，陸瀚民會夥同青委會顧問談論一下「國家安全」。話題聽落頗嚴肅，但佢提到，港人對「國家安全」嘅概念十分模糊，其實國安涉及嘅範疇好廣泛，連極地同深海都包括在內，真係點止政治軍事咁簡單，可以話有排講呀！而其他諸如住屋、就業、學業、創業等話題亦將會陸續有來。由於傳播對象係年輕人，佢話每集視頻會盡量做到簡而精，時間唔會太長，約5分鐘左右，同埋會採用輕鬆嘅表達手法，至於具體效果如何，就要留意下月初首播啦！

為培訓新一代嘅青年領袖，陸瀚民話青委會正籌備政治研修班系列講座，打算由下個月開始，邀請專家學者或政商界人士擔任演講嘉賓，以加深青委會成員對各項民生議題或香港政治形勢嘅見解。另外又邀得立法會主席梁君彥下周二出席青委會活動，分享提升國安意識，商討加強青年發展工作方向。