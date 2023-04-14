當局早前成立招商引才專組　議員關注開支人手等安排

立法會特別財委會今（14日）就有關商務及經濟發展的預算案內容進行討論，有議員質疑「招商引才專組」的開支、人手及具體績效指標，希望政府可以「肉緊啲」、「追落後」做好引進重點企業和人才的工作，當局稱招商引才專組現時以現有經貿辦的資源支援，但日後會審視相關人手和開支。

政府早前成立招商引才專組以加強內地和海外推廣。議員陳紹雄表示，政府稱現時招商引才工作是「恆常工作」，由現有人手負責執行，開支已納入經貿辦的整體預算内，難以分開量化，但陳指希望政府可以有更多行動去「追落後」，引進更多重點企業和人才，以及訂立清晰圖像去做。當局回應指，現時有增加很多政策方向，為策略性企業量身訂做方案，商務及經濟發展局長丘應樺又指專組由現有經貿辦的資源支援，但會適時審視資源是否足夠，不排除未來增撥資源。

議員黎棟國追問專組是否「舊酒新瓶」，由原有班子「帶多頂帽」，又質疑為何去年12月設立的專組現在已完成百多個指標，當局指海外經貿辦本身有14個，而其中12個為以往的投資推廣小組，因此去年已經開始的工作若今年已完成，便會算在今年的指標內。

針對中東市場開拓，議員廖長江表示現時中東市場仍有很多限制，如投資要有投資執照、持有股權份額限制、投資領域限制等，且中東文化不同，會增加港商進入市場難度和成本，詢問政府會否提供措施和平台協助，丘回應指現時香港企業和對方簽署十多張合作備忘錄，而經辦辦也會推廣香港情況，幫助港商「走出去」，另外內地在阿聯酋的員工和已建立的工業園也能有所協作，香港也將會和沙特阿拉伯啟動投資協定談判。

此外，議員洪雯關注《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）的實施，她指安排實施至今，仍是「大門開小門不開」，如港人不可以在內地註冊獨資生物科技公司，專業人士不可以在內地獨立執業，甚至自己在疫情下寄藥給朋友至今也未收到，詢問政府會否在今年內解決問題。丘指具體安排實施也要似乎國家策略發展。至於香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》的進度，丘指起內部成員仍未全部將核准呈上，而協定通常要在申請後18個月才能加入，但目前東盟十國、澳洲等國對香港的加入也是持支持態度，未來政府也會繼續爭取爭持。

另一方面，政府自2020年4月實行百分百擔保特惠貸款安排，惟壞帳數目由2021年的266宗急升至去年1241宗，議員陳仲尼質疑原因，以及詢問是否跟詐騙集團利用空殼公司有關，當局回覆指壞帳會視乎整體經濟環境改變，而2022年經濟較差，但強調壞帳率仍較預期低，若執法人員發現詐騙集團亦會與當局溝通。