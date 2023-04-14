童樂居虐童案　2被告認罪押下月判刑　期間須還押

香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒事件，至今共34名女職員被起訴。其中3名被告就其面對的部份控罪今午（14日）於九龍城法院進行答辯，當中2人分別承認7項及1項虐兒罪，裁判官把2人的案件分別押後至5月2日及4日判刑，期間2人須還押。餘下1名涉及9罪的被告則因辯方須時與控方商討，該案則押後至5月4日再訊，被告獲准保釋。

3名被告分別是鄧美欣（26歲）、馮凱琍（26歲）及盧敏兒（54歲），涉及9項虐兒罪的馮，因其代表律師須時與控方商討，故其案件押後進行答辯。至於鄧及盧則分別承認8項及1項虐兒罪，鄧涉及於2021年11月19日至同年12月3日在童樂居內虐待7名1至2歲的男女幼童，盧則涉及於2021年12月19日在童樂居內虐待1名2歲男童；另外，3名被告亦有部份涉案控罪將會於區院處理。

據該2名被告承認的案情指，鄧美欣在案發期間曾分別襲擊該7名涉幼童，包括以書本拍打幼童頭部、捉住手臂提起幼童再把他摔落地、用毛巾大力捽幼童的臉及捉着幼童的手把其拖行等，過程均被閉路電視拍到，鄧於去年1月11日被捕；盧敏兒則被指在案發當日，以手打男童頭部使其跌倒，盧最終於去年2月28日被捕。

案件編號：KCCC 141,285,597/2022