職訓局推2年先導計劃　助高中生同步獲取職專及文憑試證書

教育局局長蔡若蓮今日(14日)在財務委員會特別會議上表示，2023-24年度教育預算總開支為1,147億港元，其中經常開支為1,040億港元，比去年增加63億港元，佔政府總經常開支預算18.6%，每年平均增幅約為4.9%。職業訓練局將在2023/24學年起，在中學推出為期2年的先導計劃，高中生可在文憑試的框架下同步修讀職專教育相關課程，可取得相等於資歷架構第3級的職專教育文憑。

為期2年的先導計劃，讓高中學生在文憑試的框架下同步修讀職專教育相關課程，並在修畢課程後可同時取得文憑試證書及資歷架構第3級的職專教育文憑，以及早接觸職專教育，拓寬他們的職專教育升學出路。職訓局將於2年內檢視計劃成效。由2023/24學年起，當局擴大「指定專業／界別課程資助計劃」以涵蓋銜接學位課程，並分階段增加資助學額(每屆3000個)，以及理順「指定專業／界別課程資助計劃」及「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」的執行細節，以惠及不同背景的學生。

另外，下學年起恆常推出應用教育文憑課程，以取代現有的毅進文憑課程，繼續為中六離校生和成年學員提供另一學習途徑，以取得就業及進修所需的正式學歷；並會引進學習管理系統，支援優化課程的學與教。此外，當局將大學教育資助委員會資助研究院研究課程學額，由現時的5,595個逐步增至2024/25學年的7,200個。當局將會進一步安排另外7所公營小學於2024/25學年實施小班教學，屆時逾90%公營小學實施小班教學，提前一年完成2022年施政報告所訂的目標。