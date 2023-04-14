港大設免費ChatGPT平台　教職員先試用　僅限工作和研究之用

原本禁止使用ChatGPT的香港大學率先開放平台，允許教職員於下周一(17日)起免費使用ChatGPT，不過學生仍然未獲使用。港大副校長(教學)何立仁(Ian Holiday)今日(14日)向教職員發信指，校方明白ChatGPT的重要性，亦積極參與試驗，因此會在4月17日至6月30日期間進行試驗，允許港大教職員試行通過指定人工智能(AI)平台存取ChatGPT服務，不過服務設每日限額。校方會根據使用模式開發收費系統，而當學生使用AI工具的政策及指南出台後，大學亦會開放該平台供學生使用。資訊科技界人士認為是個好開始。

根據港大提供予教職員的ChatGPT網頁，教職員需要登入港大內聯網使用該服務，網頁更列中9項使用該程式的條款及條件，包括用途只可用於與工作和研究相關，不可為個人原因使用，又禁止利用ChatGPT試圖破解、傳播病毒及從事非法行為等；使用者亦有責任驗證ChatGPT信息的準確性。而校方亦開發了一個儀表板監察及預測港大員工對ChatGPT的使用情況，但僅用於統計目的。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，開放ChatGPT平台予職員使用為好開始，隨着科技進步，學生即使被禁用ChatGPT，亦難免有人私下使用，禁用亦令師生落後於潮流。他續指，相信各大院校都正研究方法允許師生善用ChatGPT，提升研究及學習體驗，亦防止抄襲，因此推出試用予職員收集收據，估計隨港大開放平台，其他院後都會跟隨。

港大校方曾去信師生，列明校方禁止在課堂、功課和其他評估中使用ChatGPT或其他AI相關工具，除非事先取得課堂講師書面許可，否則會當作抄襲處理，為本港首間禁用該程式軟件的大學，當時校方亦指計劃舉行校園辯論討論AI工具在學校的應用。此後，陸續有多間大學亦陸續限制或禁止使用ChatGPT。