兩院舍10名長者染耳念珠菌　耀耆頤養院不排除舍內傳播

近日多間醫院先後爆耳念珠菌組群。衞生署衞生防護中心今日(14日)表示，正跟進2個耳念珠菌帶菌個案組群，涉及2間安老院舍共10名院友，其中1間或涉安老院舍內傳播。中心已提供感染控制建議及培訓院舍職員，並建議院舍根據既定指引，加強執行各項感染控制措施，包括妥善安置帶菌院友，嚴格執行接觸傳播防護措施，加強環境清潔及消毒，使用專用醫療用具、洗手間及沐浴設施，以防止耳念珠菌散播。

首個組群涉及一間位於葵涌區的安老院舍耀耆頤養院暨日間中心，中心3月29日接獲醫院管理局通知，一名居於該院舍並自去年12月至今年3月曾多次入住瑪嘉烈醫院的71歲男院友，他經化驗證實帶有耳念珠菌，該名男子現時情況穩定，並已出院。中心接獲通知後，向該院舍作進一步流行病學調查，包括為同房的接觸者進行追蹤篩查。調查及今日的檢測結果顯示，再發現6名年齡介乎74至94歲的男院友為帶菌個案，因此不排除安老院舍內傳播。該7名帶菌個案全部沒有相關感染徵狀。

第2個組群涉及一間位於深水埗區的安老院舍樂齡護老院，與首個組群沒有流行病學關連。中心於本周二(11日)及昨日(13日)分別接獲醫管局通知共3名居於該院舍並曾入住明愛醫院的男院友經化驗證實帶有耳念珠菌。3人年齡介乎54至95歲，有長期病患，均沒有相關感染徵狀，當中2名病人已出院。3名病人在過去3個月曾多次入住明愛醫院，中心正調查該組群的感染源頭和進行追蹤篩查，調查仍然進行中。