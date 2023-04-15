廢物升級再造視覺裝置　房協打造20個藝術公屋邨

為令公共屋邨更添活力，香港房屋協會適逢75周年，展開「屋邨視覺藝術計劃」，透過採用環保物料或升級再造，將廢物轉化成為藝術裝置，放置於轄下20個出租屋邨。位於大坑的勵德邨便是其中一個充滿藝術裝置的公共屋邨，與居民一同參與計劃的本地藝術家麥雅端，將其標誌性公仔Chocolate Rain放置於勵德邨的不同角落，又讓居民將回收舊布剪裁縫紉成彩衣穿戴在公仔上，麥坦言居民玩得非常開心，尤其老友記更「玩到唔捨得走！」

屋邨視覺藝術計劃邀請了6位本地藝術家，包括方潤梅、何紫君、麥雅端、冼美玉、譚詩慧及黃慶雄。麥雅端有份參加勵德邨的設計活動，屋邨出入口、空地位置等均放置了可愛的Chocolate Rain公仔，其中在出入口的公仔身穿七彩衣裳，是麥與居民的傑作，利用舊布回收重製而成；而在空地的公仔旁則有不少車胎，由居民塗鴉製成花盆，種植小型盆栽。麥稱，不同屋邨均有不同主題的藝術裝置，例如有利用漂白水樽製作藝術裝置、或是回收LEGO砌成花盆等。麥指居民反應踴躍，「無諗過佢哋（老友記）咁醒！有啲係第一次揸Paint Brush（畫筆）」，不少老友記年輕時無機會讀書更何況畫畫，此時有機會畫畫，「不少創意亦爆發出來。」

房協主席陳家樂亦有與勵德邨居民參與活動，他提及房協將於本月17日舉行75周年慶祝酒會及國際研討會。而房協作為「房屋實驗室」的角色，未來10年需建3.5萬個單位具挑戰性，為加快建屋，房協將積極採用組裝合成建築法（MiC），包括在洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨第一期甲的資助出售房屋項目、乙明邨長者房屋松悅樓，以及古洞北的專用安置屋邨項目。