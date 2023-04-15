17億元朗橋工程擱置多年　路政署仍預算花逾200萬元跟進

港府有不少倡議興建的基建項目，拖延多年仍未動工，期間受物價飛漲影響而導致工程造價愈來愈貴，甚至淪為大白象工程。最佳例子之一是元朗連接港鐵朗屏站至教育路以南的高架行人天橋，估算工程費高達17億元天價。該工程由2008年倡議，直至2018年當局於交付立法會財務委員會審議前臨時抽起該議程，距今5年仍未見下文，但當局仍預算今個財政年度就相關項目多花226萬港元。

路政署提交立法會財務委會文件，回應議員關注當局早年提出興建銅鑼灣地下行人街、旺角行人天橋系統，以及元朗17億港元天價天橋等工程進展，表示該署於2023至24年度就上述3個項目的預算開支為226萬港元，但實際工程進展可謂毫無寸進。其中，元朗天價天橋工程項目於2018年諮詢立法會交通事務委員會及工務小組委員會時，被質疑造價昂貴，並對景觀、噪音及明渠排水有影響。該署稱，因應該地區的最新發展，包括渠務署建議在元朗明渠的元朗防洪壩計劃及元朗市明渠改善工程的實施安排及對水文的影響，正檢討該項目建議，待檢討完成後，該署會在適當時候諮詢相關持份者。

至於銅鑼灣地下行人街項目，路政署在2011年4月展開可行性研究，並於同年及翌年做了2輪公衆諮詢，但因為銅鑼灣區被納入為土木工程拓展署及規劃署進行的「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」下其中一個被揀選的策略性地區，該署在2015年至2017 年期間因應該先導研究進一步發展有關計劃。該署指，後來有關的研究地區有數個發展項目， 或會對該地區的行人流動模式及步行環境帶來轉變，故該署在2018年再展開研究，檢討擬議的行人隧道系統和探討優化有關建議的各種方案，以制訂銅鑼灣區全面及具連貫性的行人網絡。該署又指，運輸署在啓超道進行的行人專用區試驗計劃，目標在今年年中完成，待該試驗計劃完結後，該署‵會完成有關的研究，並在適當時候諮詢灣仔區議會。

旺角行人天橋系統項目方面，路政署在 2013年展開勘查研究，以及於2017年做公衆諮詢。考慮了公衆意見後，該署依據該區的最新發展，包括「洗衣街及旺角東站政府用地發展計劃」，並檢視區內的行人環境、人流及車流和行人流動模式，以檢討該項目。待完成有關研究後，該署會在適當時候諮詢油尖旺區議會及相關持份者。