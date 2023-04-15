電影資料館推港漫電影巡禮　 14部經典作品設映後名人對談

「經典人物篇」的作品有1965年上映的《老夫子》。

康樂及文化事務署香港電影資料館(資料館)5月至9月舉辦「破格而出—香港漫畫電影巡禮」，作為「香港流行文化節2023」節目之一，放映節目精選14部漫畫改編電影在資料館電影院放映，門票45港元，已於城市售票網發售。

是次節目以「經典人物篇」、「日漫篇」、「港漫篇」和「動畫篇」為主題，放映自60年代起由漫畫改編而成的香港電影，包括「經典人物篇」的作品有《烏龍王飛來艷福》(1960)《老夫子》(1965)及《財叔之橫掃千軍》(1991)；「日漫篇」有《阿修羅》(1990)及《流氓醫生》(1995)等；「港漫篇」有《古惑仔之人在江湖》(1996)、《百分百感覺》(1996)及《龍虎門》(2006)等。「動畫篇」有《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》(2019)及《風雲決》(2008)等，以及香港首部以3D電腦動畫結合真人演出的電影《老夫子2001》(2001)。

部分電影設映後談，由漫畫家牛佬、倫裕國、劉雲傑；作家厲河；電影工作者文雋、麥兆輝等；電影研究者舒琪、阮紫瑩及漫畫收藏家連民安等主講。所有影片均為粵語。其中《烏龍王飛來艷福》及《老夫子》不設字幕，其餘影片設中英文字幕。

此外，「圖影風姿—香港電影與漫畫」展覽亦現正於資料館舉行，回顧自30年代起由漫畫啓發或改編而成的香港電影，展出漫畫手稿、電影劇本、角色造型設計圖和電影宣傳品等，展期至10月8日。