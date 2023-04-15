國家安全教育日今舉行升旗儀式　港府盼增市民國安意識

為了配合4月15日「全民國家安全教育日」，多名官員今早(15日)出席活動的升旗儀式，港府表示，中央將每年4月15日定為「全民國家安全教育日」。每年都會通過不同的形式，開展國家安全的宣傳教育活動。今年本港以「國家安全穩定繁榮基石」為主題，籌辦了一連串活動，旨在推動國家安全教育，提高全民國家安全意識，營造維護國家安全的氛圍，並加深社會大眾對國家《憲法》、《基本法》和國家安全的認識，加強他們的國民身份認同和奉公守法意識。

港府提到，青年是國家和香港的未來、希望和棟樑，亦是維護國安的中堅。今日的儀式，由政府紀律部隊聯同屬下的青年團體，以及其他青少年制服團隊一同參與，展現出年輕一代的愛國愛港情懷、國家安全意識和責任感。

今年亦是《港區國安法》(《國安法》)實施以來，第3次舉行全民國家安全教育日，港府指，國安法頒布實施以來，維護國安的法律制度及執行機制一直推行，並且不斷完善，國家安全得到有力保障，香港亦得以走向由治及興的新階段。香港社會各界務必團結一致，全面準確實施《國安法》，捍衞國家安全，從而增強香港發展動能、增進廣大市民福祉。