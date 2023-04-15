流感及過濾性病毒夾擊本港　專家促兒童接種流感疫苗

本港現時踏入流感高峰期，個案數目急增。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今早(15日)在電台節目表示，最近數周流感個案上升，也有不同過濾性病毒夾擊，包括呼吸道合胞病毒，延長早產或患有先天性疾病兒童的住院時間。

葉柏強續指，經歷3年新冠疫情後，市民在復常下難免會鬆懈；而新冠期間兒童無接觸流感病毒，一來體內已經沒有相關免疫力，若未打流感針，中流感後更會增加併發症的風險。因此，他建議家長讓子女接種疫苗，尤其是9歲以下仍未打針的幼童；兒童也可以在人多擁擠的地方時戴口罩。

身兼政府專家顧問的港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆在同一節目指，本港近日多了與流感個案，以未滿5歲幼童、長者及有慢性病市民佔大多數，相信數字上升跟基數低有關，而公院兒科病房使用率已達70至100%。流感重症個案方面，截至3月底錄14宗，當中2人死亡。他又認為，學校打針情況「甩轆」，作為高風險群組的學生，接種率不足，譬如未滿5歲的幼童接種率只有近3成；疫苗可預防疾病科學委員會另會繼續建議中學生接種流感疫苗。

至於新冠疫情方面，劉宇隆指疫情回升，不過大部分港人已打新冠疫苗，感染後導致重症或死亡的風險低，加上去年2月至4月第5波疫情對香港打擊最大，故現時疫情升溫對社會影響不大。另外，他相信新冠疫情已到最後階段，料世衞會在數月後宣布大流行結束。