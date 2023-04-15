民航處推多項便利貨機措施　香港國際機場成全球最繁忙貨運機場

運輸及物流局局長林世雄今日(15日)更新網誌，引用國際機場協會最新公布數據，指香港機場去年共處理約420萬公噸貨物及航空郵件，再度成為全球最繁忙的貨運機場，認為佳績有賴業界、機管局和政府合作，促進航空貨運業的發展。

他提到，民航處為吸引航空公司增加貨機來港，已推出多項便利措施，支援航空及貨運業界的營運。包括發出加快航班申請的指引、簡化申請程序、加快處理審批航空公司的額外航班申請、暫時豁免經營包機運載貨物來往香港的申請者提交部份申請資料及文件等。

而在電子商貿方面，機管局在機場南貨運區預留土地支持轉運、跨境電子商貿及高價值溫控空運貨物的發展，加強不同貨物處理能力和效率。另外，近年溫控貨物的空運市場需求強勁，當局從硬件及軟件方面提升香港機場處理相關貨物的能力。香港國際機場已獲得三個國際航空運輸協會關於處理高價值溫控空運貨物的認證。

至於冷鏈設備，香港機場3間航空貨運站共有約7,000平方米的冷藏倉儲面積，可處理對溫度敏感貨物，並設有溫度由攝氏-28度至25度的專用冷藏庫，以迎合不同溫控貨物的特定需要。