西九「掉包」案越押男候5月訊　期間由懲教署看管

西九龍裁判法院本周一(10日)發生離奇「掉包」走犯案，涉嫌販毒的37歲男子，於法院內的臨時囚禁室等候還押期間，疑與1名獲批保釋、涉及襲擊案的無業男子交換身份識別的文件及手帶，冒認對方最終成功獲准保釋逃離法院。直至前晚(13日)，該名涉毒案男子於油麻地被捕，被落案起訴1項「誤導警務人員」罪及1項「從合法羈押逃離」罪，案件今早(15日)於西九龍裁判法院提堂。 被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求將案件押後至5月25日，以等候進一步調查，屆時將與同案另一名被告一同處理。被告並無任何保釋申請，須還押懲教署看管。

37歲被告陳樹華，報稱售貨員。他在本案中，被控於2023年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，與男子林景浩交換身份，以誤導警務人員，即警員52067何素強。被告另被控於同年4月10日至13日，在香港身為警員52498陳偉鴻合法覊押下的人，從該警員的覊押下逃去。

陳在另一宗案件中，被控販毒及阻撓正當執行職務的警務人員共兩罪。控罪指陳於4月7日在油麻地炮台街73至79號非法販運危險藥物，以及同日同地阻撓在正當執行職務的警務人員，陳應訊後不獲保釋，原定收押至6月2日再提堂。

至於被指與陳交換身份的襲擊案疑犯林景浩（24歲，報稱無業），於前天已就本案解往西九龍裁判法院提訊。他被控1項誤導警務人員，暫時毋須答辯，案件押後至5月25日再訊，期間被告須還押。林本身另涉及1宗案件，被控1項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指他在4月9日在旺角福全街富邦大廈1單位內，襲擊1名姓葉女子，據悉葉是林的女友，林應訊後獲准以500港元保釋，案件亦押後至4月24日再提堂。

案件編號：WKCC 1606/2023