涉2019年太子站月台暴動或非法集結　3被告罪成還押4.29判刑

2019年831旺角及太子站爆發衝突，不少示威者湧入站內，並破壞兩站設施，更有示威者指罵及襲擊車廂乘客。警方事後拘捕6名男子，1人於前年已認罪及被判囚，2人則潛逃，餘下3人則於區院分別否認非法集結、暴動、襲擊及搶劫等罪。案件自去年11月於區院開審，並於今早（15日）移師西九龍法院作裁決。暫委法官徐綺薇裁定，除其中1名被告面對的搶劫罪脫外，其餘所有控罪均罪成。法官把案件押後至4月29日判刑，等候辯方準備求情，3人均須還押。

3名被告依次是簡梓濱（24歲）、連俊雄（22歲）及卓嘉豪（26歲）。簡否認1項非法集結罪，指他於2019年8月31日在彌敦道與奶路臣街交界參與非法集結；連及卓則同否認1項暴動、襲擊致造成身體傷害及普通襲擊罪，指2人於同日在太子站參與暴動，及1列車廂內襲擊X及Y。連另再被控1項暴動及刑事損壞罪，指他同日在旺角站參與暴動及破壞站內設施；卓則再否認1項搶劫罪，指他於太子站搶去Z的1部電話。除卓面對的搶劫罪獲脫罪外，其餘控罪均罪成。

法官裁決指，觀看相關片段後，認為示威者明顯是有備而來且帶齊裝備，並裁定當時彌敦道一帶確有非法集結發生，旺角及太子港鐵站亦有暴動發生，旺角站的設施確遭示威者破壞，事主X 及Y確遭襲擊。法官裁定3名被告是控方指片段拍到的男子，並裁定簡有參與非法集結，連有參與旺角站的暴動及毀壞該站的設施。法官亦裁定連與卓有參與太子站暴動及襲擊X與Y。不過就搶Z手機一事，法官指卓雖在現場但有可能無意識到Z的手機被示威者奪走，裁定罪名不成立。

控方案情指，案發當晚有示威者在旺角彌敦道與奶路臣街一帶集結，簡當時戴上口罩及手持雨傘身處集結當中，後在太子站月台被捕。示威者亦湧入旺角站，並破壞站內設施，連被指曾與他人以彈叉向站內已破損的玻璃窗發射。及後有示威者登上開往太子的列車，當列車到達太子站時，包括連、卓2人等留在候車月台，近距離挑釁車廂內的乘客，包括事主X及Y。示威者衝入車廂向X及Y施襲，連曾以彈叉向X射擊，卓則向車廂內乘客投擲雨傘等。及後又有1名欲拍攝的女途人Z被襲，卻遭包圍及搶去電話，卓亦有包圍Z。

案件編號：DCCC 737/2020