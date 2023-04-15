引入海外護士應由護管局把關　專家倡為社區護士提供晉升途徑

本港醫護人手不足問題嚴重，政府建議修訂護士註冊條例引入合資格非本地培訓護士。理工大學高級護理實踐講座教授、醫療及社會科學院副院長黃金月今(15日)在電台上表示，香港護士人手荒問題因人才流失導致，認為本港需要有策略去留住護士，給予他們足夠的專業發展空間，包括為社區工作護士提供晉升途徑，因社區基層健康和醫院服務是唇齒相依，如果可在基層醫療投放更多的資源，讓市民能更好地預防和早期治療疾病，可紓緩對醫院和院舍的負擔。

黃金月在表示，本港護士人數每年遞增，從2011年的4.1萬多名護士，增至2021年的6.4萬多名，10年間增加逾2萬名，而1,000人口對護士的比例是8:6，認為本港的護士比例屬於較高看地區。她認為，在護士人數持續增長，加上每年培訓的護士數目為3,200名，故相信本港護士「人手荒」的最大問題是人才流失，惟現時本港欠缺一套認證專科護士的準則。

她解釋，要達致專科高級實踐護士的水平，需要5至10年的臨床經驗，再配合專科培訓和最少3至5年的相關專科經驗。現時香港醫院管理局有由專科護士，資深護理師發展至顧問護師的階梯，可惜現時在社區工作的護士，就缺乏了類似的專科發展階梯。她認為，有必要為社區護士提供誘因，培養基層健康專科護士，配合專業路徑發展，才能吸引護士在社區工作，幫助連貫可持續的醫療系統。

對於政府擬修例引入海外護士，黃金月則認為，應由香港護士管理局按所訂的專業標準把關，而非由僱主決定，並在聘用時，應以本地申請者優先，若為滿足特定期間的人手需要，可以有一個機制，制定每年人手需求限額，才能保障受照顧者的安全、維持專業標準。