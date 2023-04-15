慈善團體籲轉贈消費券或購買物資　為基層傳暖送愛

活動籌得之善款及物資，將用於支援弱勢社群渡過難關。

新冠疫情陰霾漸散，社會雖逐漸復常，低收入家庭經濟情況仍不容樂觀，政府於明日(16日)開始陸續派放合共5,000港元電子消費券，基督教勵行會呼籲社會各界支持「消費券轉贈活動」，為弱勢社群帶來三餐溫飽。有受助人士表示若無勵行會的資助，難以負擔子女老人的日常開支。

基督教勵行會呼籲市民轉贈消費券予有需要人士，可以現金形式參與應急食物援助計劃或直接購買超市現金券轉贈勵行會，協助貧困家庭購買日常用品。此外，市民亦可用消費券以四折價錢購買「上米」白米或其他牌子白米，運送至勵行會旺角服務中心食物支援站。而活動所籌得的善款物資，將支援勵行會不同貧困人士包括低收入家庭，劏房戶以及基層兒童等，以能共渡難關，為社會基層傳暖送愛。

受助人士林小姐（化名）坦言全家四口唯一經濟來源是來自在地盤做散工的丈夫，全家亦只能居住於約一百呎的劏房，生活環境惡劣，疫情三年，林女士丈夫工作量更是減少一半，每月以1萬多元度日。她強調若無勵行會每月免費派發營養糧食如白米，牛奶及雞蛋等，子女的健康成長和年邁的父母則無以為繼，自己在物價通脹的情況下更毫無辦法。

基督教勵行會則強調5,000港元消費券雖然可能對絕大多數生活富足的市民只是錦上添花，但對於社會弱勢群體卻能帶來溫暖與希望，期望能夠與社會各界攜手並肩，為基層送上三餐溫飽。