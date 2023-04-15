政黨推暑期青年實習　本地提供逾百職位　重慶及杭州共60名額

為支持青年多元發展，有政黨舉辦青年實習計劃，以助青年到內地交流，充實自己。該政黨今日(15日)宣布，將會舉辦「第三屆青創未來計劃(本地實習)」，以及「進一步的天空——內地工作實習計劃」。其中本地實習計劃的參與機構包括上市公司、大型中資機構及公營機構等，合共提供逾100個實習崗位；而內地實習則會有60個名額，供青年前往重慶及杭州多個企業實習。

該政黨表示，兩個計劃均接受各大專院校的學生報名。其中到內地進行實層的「進一步的天空——內地工作實習計劃」分為兩個地方，重慶及杭州分別有30個名額。參與計劃可助年青人了解最新的內地就業情況，行業資訊，體驗工作和生活文化。重慶團的實習日期由6月4日至7月9日，為期36天；而杭州團的實習日期則由7月2日至7月31日，為期30天。截止申請日期為4月28日下午5時前。

至於「第三屆青創未來計劃(本地實習)」以往亦反應熱烈，共收到逾600份報名申請，活動可在本地不同企業，包括金融、銀行、運輸、工程、傳媒及公營機構等多個行業實習。由5月開始前期培訓；6至8月到機構進行實習；到9月再進行後續培訓，提供逾100個實習工作崗位。截止申請日期為4月21日中午12時前。