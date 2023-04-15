南區空氣污染10+爆錶　環保署料明日污染水平仍較高

由於受乾燥的大陸氣流影響，不利於空氣污染物擴散，環保署今日(15日)錄得較平常為高的空氣污染水平。截至傍晚6時，南區一般監測站的空氣質素健康指數錄得10+，相對的健康風險級別達到「嚴重」水平。預測明日(16日)的空氣污染水平仍會比平常為高。

在傍晚6時，除南區空氣污染爆錶外，銅鑼灣的空氣質素健康指數亦錄得9，健康風險達「甚高」水平；中西區、東區、將軍澳、屯門、東涌、中環及旺角，空氣污染則錄得7，健康風險水平屬於「高」。

本港今日天晴及酷熱，吹輕微至和緩西北風。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。根據香港天文台預測，預料一股偏南氣流會在下周初為華南沿岸帶來幾陣驟雨。環保署預料在此之前，本港的空氣污染仍會維持在較平常為高的水平。

當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。