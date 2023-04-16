充電易程式反應差　議員促整合內容

港府近年提倡「智慧出行」，環境保護署去年6月推出「EV充電易」手機程式，涉及開支逾48萬元。惟截至今年2月，下載量僅錄得7,981次，以現時全港逾5.1萬輛電動車計，即平均約6.5個車主中只有1人已下載程式。有議員指該程式致命傷是內容不足，建議政府可將與汽車資訊相關的手機程式整合為一。

「EV充電易」只提供政府物業電動車約1,600個充電器的資訊，當局正與業界商討，將不同機構的公共電動車充電器資訊逐步加入程式，以擴展覆蓋範圍。議員陳恒鑌指港府許多手機程式未必受市民歡迎，而「EV充電易」內容不足，建議可將與運輸署的「入錶易」、「易通行」等整合，一個手機程式提供所有功能，提高實用性。

香港汽車會會長李耀培則批評，香港作為國際大城市，交通相關科技應用落後，建議政府做好「牽頭」角色，在「EV充電易」加入私人停車場充電位的實時資訊，方便車主泊車充電，亦可梳理停車場車流量，對港府、營運商及車主而言是三贏之舉。

另外，上屆政府建議2025年起逐步在政府停車場徵收電動車充電費，當局正分階段在數個政府停車場，設置電動車充電器自助繳費機及更新有關軟件系統。首階段工程已於葵芳停車場展開，預計今年上半年開始測試，並提早至今年下半年逐步在政府停車場徵收充電費。現時坊間電動車充電收費「海鮮價」，視乎地區以及繁忙與非繁忙時段收取費用，以常見的「中叉」為例，收費為每小時30至50元，或每千瓦小時（kWh）3至3.5元。李耀培認為，政府停車場充電收費是必然，但充電費不宜定太高，建議只收「電費加行政成本」，有助平衡市場收費。