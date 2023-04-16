手工作品膠籃　廢物有用宣傳環保

藝術品常予人遙不可及的形象，其實亦能於生活中運用。環保藝術家彭淑儀除了善用家居廢棄物創作藝術品外，還創造獨特原創手工作品，例如「膠籃」，令人感受到廢物能變得有用。而她於商場開設的短期展銷店，亦示範如何不花一分一亳開店，另類宣傳環保。

七彩繽紛的膠籃、卡片套，乃至銀包、首飾等，這些均是彭淑儀以蔬果網製成的實用手作，每件均經過加工，獨一無二，而人們在飲食時，可以使用蔬果網桌墊和杯墊；閱讀時則能善用手繪蔬果網書籤。旁邊亦擺放蔬菜、水果、壽司、小點心，以及花朵裝飾物。由於一般大型藝術品只能遠觀，市民的印象未必深刻。因此，她希望透過手作，令藝術品入屋，能夠有實質用途，而她亦能夠透過開展銷店接觸街坊。

彭淑儀提到，現於將軍澳新都城中心一期的短期展銷店，貫徹其環保理念，展銷架由40個提子箱組成，是於開店前向附近商戶收集，亦向清潔工人索取紙皮箱及廁紙筒等搭出展銷枱，用盡廢物開店。由於店舖僅短期營運兩個月，至今月30日，毋須購入大量層架，而使用廢物開店，更能無形中向街坊滲出環保意識。