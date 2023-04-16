環保藝術家巧手執剪扭貼　蔬果網電線等廢物重生

經過巧手「執、剪、扭、貼」，一件件「垃圾」便重生，升級成為藝術品。擁有4個學位的彭淑儀(Agnes)10年前毅然放棄高薪厚職，成為環保藝術家醉心創作，堅持「人棄我取」，收集蔬果網、電線等廢物再造成為「環保藝術品」，冀給廢棄物料賦予新生命，亦身教大眾物盡其用，愛護地球。惟飽經風浪後，身體卻不爭氣，但她仍望未來復出再下一城。

一幅大型藝術作品「豚、聚」，遠看似是兩條海豚於魚群及珊瑚中起舞的普通畫作，但當仔細觀看，便能發現作品用上「另類材料」，海豚均由粉紅色蔬果網拼湊而成，旁邊的珊瑚，除了用上經燙平及摺疊的網，亦有雞蛋膠盒蹤影，而約80條魚仔更是由飲品招紙、包裝袋製成。彭淑儀分享這幅平凡的作品，每個大小配件均要逐件手做，例如蔬果網需經剪貼、加熱等步驟加工，才能改變形態，花了數個月製作。創作時常運用其身邊的物料，喜歡吃海鮮的她經常用貝殼創作，去年又嘗試用垃圾袋配送的小鐵線製藝術品。她甚至將沒用的電線剪開，發現內有4色線，成為新作品靈感。

10年藝術家生涯過去，彭淑儀回顧，她最初從媒體公司辭職開畫室，為宣揚快樂、普及藝術，以及推動環保生活，回饋社會。她慶幸能夠達到目標，令身邊人的生活更加環保。除了於藝術品上帶出環保的意識，彭提到於收集材料上亦能教育身邊人，例如會向保安員、鄰居索取紙皮箱、蔬果網等，亦會於社交平台群組收集，甚至逛街亦會「周圍望」搜集漂亮的物料，一被問及「點解要啲網嘅？」她便分享用途，多數街坊都會再向親友收集物料，輸出環保減廢意識。

可是，環保藝術家之路並不平坦，彭淑儀理想未變，身體先變。她慨嘆，由於大小藝術品均一手一腳製作，10年來經常扭鐵線，剪貼下雙手已勞損，最近兩年經常發炎，手指腫脹，需要出入骨科診所，正排期做物理治療，她已經痛得不能再做藝術品。採訪當日，彭雖然即席示範繞鐵線，製作裝飾品，她其後說看似簡單的動作已令雙手疼痛，影響生活。她又坦言，本月完成剩餘的兩件作品便要「收山」，減產休息，貴精不貴多，並集中教班避免操勞。