發展局優化樹木護養工作　緩減風雨季節倒塌風險

為推動香港持續發展更綠化的環境，提升居住環境質素，港府過去10年種植約500萬棵樹及逾6,200萬棵灌木和其他植物，有助美化城市及改善空氣質量。不過，隨着本港風雨季節將至，防止樹木倒塌尤關重要。發展局局長甯漢豪今日(16日)表示，當局會選擇合適的植物品種在適當地點種植，如海邊需選擇抗風、抗鹽的細葉欖仁。她又指，有需要亦會使用深入檢查儀器，如微鑽探和聲波斷層掃描儀等，以檢查樹木內部情況。同時試行利用聲納裝置偵測樹木根部生長的範圍，以作參考風險評估。

甯漢豪今日在發展局網頁發表局長隨筆，指當局在近期檢討了現行樹木管理的安排，並對路旁樹木的種植和護養工作提出了10項優化措施，並邀請有關部門的同事介紹。綠化、園境及樹木管理組的樹木管理主任梁芷茵表示，香港在早期植林時，為了防止水土流失，引入了一些外來樹木物種，例如台灣相思。儘管台灣相思有助提高山坡的穩定性，但隨着這些樹木開始老化，其安全隱患亦相應上升。樹木管理部門適時推行優化措施，以合適原生植物替代，既能保障公眾安全，也能增加生物多樣性。

局方又指，各樹木管理部門除日常護理外，每年還會按照《樹木風險評估及管理安排指引》，在風雨季節前檢查人流車流較高地區的樹木及採取適當的風險緩減措施，例如移除枯枝、修剪樹木、治理病蟲害、以鋼索穩固樹木等。局方指，現已更新《指引》，包括要求部門更好地應用科技協助檢查和管理樹木，加強執行風險緩減措施和增加樹木風險評估的審核。發展局補充指，現正安排顧問進行研究，參考海外經驗，以釐定路旁樹木合適性及可持續性的準則。同時為私人物業業主提供協助，例如每年發信提醒業主聘請合資格的樹藝師進行樹木風險評估，並採取適當的風險緩減措施。