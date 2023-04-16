香港三大科技展逾6萬買家洽商　大部分受訪參展商對業務樂觀

港府與香港貿易發展局合辦的首屆「香港國際創科展(InnoEX)」，連同由香港貿發局主辦的「香港春季電子產品展」及「香港國際春季燈飾展」合共吸引逾6.6萬名來自包括中國內地、東盟、日韓、台灣、美國等在內約160個國家及地區的買家親臨參觀和洽商。大會委託獨立調查機構在展會期間訪問了超過1,000名參展商及買家，大部分受訪者對未來的業務發展和銷售情況抱持樂觀態度。

三大科技展透過結合實體和網上展覽的「展覽+」融合模式舉行，環球展商、業界人士和買家可透過「商對易」(Click2Match)智能配對平台進行洽商，直至本月22日。而截至目前，三大科技展合共安排了超過3,000場商貿會議。香港貿發局副總裁張淑芬表示，三大科技展匯聚了近3,000家、來自20個國家及地區的展商，展示最新科研成果、科技方案及各類電子和照明產品，吸引世界各地買家來港踴躍洽商，成功開拓了不少跨區域、跨行業機遇，這次三大科技展的成功舉辦彰顯了香港銳意發展為國際創科中心的優勢，同時確立香港國際商貿中心的地位。

調查機構在展會期間訪問了超過1,000名參展商及買家，調查顯示，參加香港國際創科展的受訪者中，有75%認為整體銷情會在未來半年至一年內增加；有86%受訪者則預期，其整體銷售額會在未來一至兩年上升。香港創科發展方興未艾，受訪者認為香港創科界的優勢在於擁有高素質和多元文化的人才庫(26%)、富創意的科技方案 (25%)、並具有聯繫環球與中國內地的獨特優勢(21%)。此外，不少公司亦表明會致力拓展新興市場，當中38%受訪本地參展商表示正在嘗試或計劃開拓東盟國家；有31%計劃開拓大灣區城市，當中89%對成功開拓有關市場感到樂觀；還有21%表示正在拓展中國內地大灣區以外的城市。