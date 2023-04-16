疫後營商狀況反彈　逾半中小企今年增聘人手

澳洲會計師公會今日(16日)公布最新「亞太區小型企業調查」年度調查結果，當中成功訪問了來自亞太區11個市場、4,280家小型企業，包括312家來自香港。结果顯示，隨着本港經濟狀況逐步改善，66%的本地小企業預計今年將實現業務增長，相關數據更創下自2011年以來新高；而樂觀的營商情緒亦增加招聘意欲，58%的受訪企業預計今年會增聘人手，情況高於去年的26%。

該會大中華區分會副會長葉耘開表示，通關加上經濟復甦，令高達74%的受訪香港小型企業預期海外銷售增長，創下本項年度調查自2009年開始以來最高紀錄的同時，亦遠超所有受訪的亞太區市場，而部分小型企業更稱業務情況已回復至2018年水平，加上預料今年前景明朗，令65%的受訪者預計本地經濟會增長。

雖然企業渴求增聘人手，但公會指市場對人才的搶奪愈趨激烈，指許多企業或將需要依靠科技來解決人才短缺問題；而科技投資亦提高了企業盈利能力，對此有逾6成受訪企業表示認同。至於調查中亦發現，有超過9成小型企業計劃尋求如銀行和政府資助等外部資金，來解決融資問題，公會認為現時政府推出的「中小企融資擔保計劃」，以至疫情時的『防疫抗疫基金』，能有效幫助中小企解決融資困難，期望政府更多了解本港中小企的營商情況，以推出更到位的支援措施。