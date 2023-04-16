市民嘆「好過無」　金額減少無助谷購物意欲　冀消費券恒常化

港府新一期電子消費券今日(16日)起發放，合資格市民可獲發首輪3,000港元。有市民對今期消費券派發金額減少感失望，無助增加消費意欲，亦有港人表示消費券將用作日常開支用途，認為可「幫補多少」；亦有人期望消費券計劃可恒常化，「最好年年有得派」。有集團預料，旗下商場4月至5月生意及人流，將較去年同期升25%至30%，並估計精品金飾及家用電器最為受惠。

消費券派發首日，東網記者於下午到觀塘APM商場視察，商場店舖人流明顯增多。有市民對今期消費券派發金額減少感失望。市民黃小姐表示，預計消費券將只夠用作日常車費及食飯開支，無助增加消費意欲，但認為「有總好過無」。

用八達通領取消費券的市民張女士表示，特意攜一家大小前來購物，主要採購兒童用品。她認為派發消費券加上全面通關，街上人流明顯增多，不少食肆均要排隊。她期望消費券「年年有得派」，派發金額每年可增加。至於市民許先生亦同樣希望消費券計劃能恒常化，認為能為有需要的低下階層幫補生活，期望港府可長期發放消費券。

此外，有商場為把握商機，宣布推出2,000萬港元的消費獎賞，提供消費回贈及電子優惠券，助催谷本地零售餐飲業。新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，預料商場4月至5月生意及人流，將較去年同期升25%至30%，並估計精品金飾及家用電器最為受惠，預計生意額將按年升20%。