以假身份實名登記SIM卡做騙徒「生意」　4人被捕包括集團骨幹

本月初，執法部門收到情報，指有犯罪集團懷疑利用虛假身份證明文件進行電話儲值卡實名登記，人員展開深入調查，發現自去年3月開始，相關人士收購大量電話SIM卡，透過電腦及俗稱「貓池」的電話卡數據機，連接到網上中介平台，提供代收一次性密碼的服務，從而協助他人開立社交平台帳戶。相關新帳戶將被用作網絡騙案的用途，而犯罪集團通過提供上述服務，估計可從每張SIM卡賺取10至20港元利潤。

而從今年2月底開始，該集團更利用假身份證資料進行實名認證，登記至少7,387張SIM卡，他們會同時將數十甚至數百張SIM卡插入「貓池」，以便進行快捷操作。人員鎖定集團部分成員的身份，至昨日(15日)展開代號「彰義」行動，分別於長沙灣及秀茂坪工廈及住宅單位，以涉嫌「使用虛假文書」拘捕3名分別姓黃(28歲)、姓潘(26歲)及姓馮(24歲)的無業男子，另以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名35歲印尼籍女傭，當中至少2男為集團骨幹成員，負責購買SIM卡等工作。行動中，人員檢獲95部「貓池」、29部電腦、7部手機、1部路由器及約65,000張SIM卡。被捕人士現正被扣查，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，今次是電話卡實名登記制自2月實施以來，該部門首次發現有犯罪集團在本港使用該種手法犯案，相信行動已瓦解該個集團，有效阻止同類罪行進一步在本港發生。調查顯示，有關的電話號碼已被詐騙集團利用，當中至少涉及3宗發生於元朗、柴灣及長沙灣的網上購物騙案，損失金額共16,396港元。