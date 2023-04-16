車Cam直擊：元朗男子駕電動滑板車　公路馳騁撞私家車釀禍

政府研究立法規管電動單車、電動滑板車等代步工具，讓其合法使用並預計最快年底推行，惟其安全性備受關注。有網民今日(16日)就在Facebook上載一段車Cam片段，見到元朗有男子在青山公路駕駛電動滑板車馳騁，最後與正要轉彎的私家車相撞，隨即被撞飛倒地。有關片段引起車Cam片主關注，質疑電動滑板車一旦合法化後，「遲吓呢啲(類似事故)會唔會經常發生？」

據網傳影片可見，事發於今午12時許，地點位於青山公路的元朗路段，涉事黑衣男子當事視旁邊車輛如死物，照常駕駛着電動滑板車，且甚少留意路面及鄰車情況。直至一輛私家車欲轉彎駛入攸田東路時，司機疑未有留意從後方靠近的電動滑板車，在轉彎時與黑衣男發生碰撞，後者隨即被撞倒至地面打滾。私家車司機隨即停車觀察對方情況，所幸傷勢不重，可自行站起並扶起橫亘路中的滑板車。

有網民看畢有關影片後，均表示對當日所指的合法化感到憂慮，「仲話合法化」、「合法化相信仲多事故」。其實，根據目前規例，在行車道、行人路及單車徑上使用「電動可移動工具」，可能違反《道路交通條例》及其附屬法例，以及其他相關法例。一經定罪，最高刑罰為罰款1萬港元及監禁12個月。