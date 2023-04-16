半額消費券默默到帳　離港內地人發貼炫耀　港網民：來過就派？

新一期首輪消費券今日(16日)起發放，非香港永久居民或新來港人士，仍可透過不同優才、專業人士及企業家計劃，在港居住及來港升學獲發半額1,500港元消費券。港府早前嚴格審查移民或不合資格港人，並取消約8萬人資格，然而今日卻有不少已在港離職及畢業且長居內地的網民，炫耀1,500港元消費券「默默到帳」，直言「太愛港府了」，但引起坊間及網民口誅筆伐，狠批港府嚴己寬人，浪費公帑。《東網》正向財經事務及庫務局查詢。

新一輪消費券金額較去年減半，政府亦在港人領取資格方面嚴格把關，原先取消25萬人領取消費券的資格，其後有17萬人覆核成功，最終約有8萬人被取消領取消費券資格，為庫房節省4億港元。不過，今日卻有IP位置(網際網路協定位置)為北京、相信曾透過不同計劃在港工作的內地人在微博發貼，並截圖顯示其支付寶(Alipay)戶口收到抬頭為「政府消費券」的1,500港元，更指「我都已經從HK離職了，都沒有申請，還有消費券」，直言「太愛港府了，就喜歡這種愛拿錢砸民眾的港府」。

從該網民上載的圖片可見，其支付寶(Alipay)帳戶顯示的1,500港元「政府消費券」，列明有效限期至2023年10月31日，相信是今期新派發的消費券金額。有另一名IP位置在河北的、相信是在港升學的合資格內地網民亦上載圖片，稱同樣收到香港政府的消費券，他指「我都畢業這麼久消費券還有我的份」，更稱自己沒有申請新一期消費券，但仍然「默默到帳」，直呼「怎能叫我不愛你(港府)」。可見他對於收到這筆意外之財相當欣喜，卻引來香港網民質疑「係咪來過香港就派？」

然而，根據消費券條款，該些內地人雖然收到金額，惟他們不能在內地使用，必須親身來港消費，換言之，該筆消費券或可吸引他來港旅行兼消費，且有不少IP位置為上海、北京、福建、山東等地的內地網民當中，有部分表示因應香港發放消費券，會考慮來港消費。而翻查資料，港府早前提及估計約有10萬人可領取半額消費券。