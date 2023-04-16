政Whats噏：殺校風再起　朱國強斥教育政策鐵板一塊

殺校風潮再起！中華基督教會長洲堂錦江小學早前接到教育局通知，因小一收生差一名學生，未達16人嘅開班線，來年不獲資助開辦小一。教育界議員朱國強批評教育局多次重申「軟着陸」，但政策就只係鐵板一塊，單單考慮行政程序，毫無情感同靈活性可言，咁嘅行徑必然引起教育界嘅動盪不安，影響教育質素。

朱國強日前喺社交平台貼文，話近日辦學團體、教師、家長同校友，正為「救校」奔波，爭取局方收回「0開班」嘅安排。佢話呢間小學係一所規模不大嘅「細校」，師生比例較低，師生關係較「大校」密切得多，濃厚人情味、對個別學生無微不至嘅關顧，既是學校特色，亦滿足島上居民子弟就近入學嘅需要。

小學位處離島嘅長洲，朱國強話未能好似市區咁可以透過「借位」調整學額供求，而錦江小學喺自行收生階段取錄13名學生，再加上統一派位選擇該校嘅學生，開線班只差一名學生便斷定學校嘅存續，抹殺咗辦學團體幾十年嚟嘅心血同教師嘅教學熱誠，相信不僅教育界難以接受，連一般市民都覺得於心不忍。

佢直指現行統整使用率低嘅小學政策已沿用近20年，以往無端殺校使得學額供應失衡，甚至有已經被殺嘅學校，一度復校為有時限學校，可見「快刀斬亂麻」絕不理想，亦唔符合教育理念同社會期待，佢認為當局必須棄絕限制性思維，改變政策，強調彈性同過渡，先係真正嘅發展方案。