區議員催重開啟德跑道公園　當局指需確保備用隔離設施數量

不少市民熱愛前往野餐「打卡」的休閒景點之一啟德跑道公園，自去年2月起因應設置社區隔離設施而停開，至今仍未開放。根據最新區議會文件，有區議員指政府已撤銷隔離令，啟德跑道公園的檢疫中心應已完成任務，期望可重開啟德跑道公園。醫務衞生局則回覆指，政府需確保有一定的備用應急設施，將分階段釋出用地及重用隔離設施單位。

文件指出，啟德跑道公園⼀直是啟德居民的熱門去處，因是寵物共享公園，啟德居民也會帶同寵物到公園散步。雖然政府已宣布撤銷隔離令，惟啟德跑道公園至今仍未開放，多名區議員建議當局改善啟德跑道公園的綠化工作，盡快重開讓市民更好地享受公園。

九龍城區區議員張景勛表示，近日接獲許多市民反映希望重開公園。張認為疫情已過去，若當局希望繼續保留、有備無患，可以嘗試活化成文青市集或改建成舉行音樂活動等的場地，有助推動旅遊業。

醫衞局則回覆表示，當局正處理疫情所帶來的後續工作，包括社區隔離及治療設施的未來安排。相關政策局正評估應對疫情可能的變化、社會復常發展和民生需要，逐個分析研判，在確保香港有一定的備用應急設施的同時，分階段釋出用地及重用隔離設施單位。政府當局有任何決定會盡快公布。