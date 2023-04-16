魔鬼山炮台再遭非法霸地破壞　學者斥政府保育不力

政府保育不力，致非法開墾破壞歷史建築不絕。位於油塘的二級歷史建築魔鬼山軍事設施，《東網》曾作多次跟進報道，並揭發該址因政府冷待，甚至被違法開墾。近日有環保團體再發現非法開墾活動仍未停止，去年《東網》揭發近歌賦炮台旁邊的斜坡被傾倒水泥「夷為平地」，同一位置近日「二次進化」，再被大規模剷去植被，變成爛地；而在山頂的碉堡約百米以外亦被非法開墾種植，位置屬遺址範圍內。有學者認為政府保育歷史建築不力，保育思維過時，建議由區議會或非牟利機構主導，與民共享再活化保育歷史建築。

油塘魔鬼山軍事設施於2009年12月確定為二級歷史建築，目前屬地政總署管轄的未撥用政府土地。此軍事設施主要由作為東海岸設計指揮部的堡壘、歌賦炮台和砵甸乍炮台組合而成，在1898年英國租借新界後，選定在魔鬼山興建軍事防禦設施，為重要軍事據點。

《東網》曾於去年報道揭發上述軍事設施遭人非法開墾，近歌賦炮台旁邊的斜坡被僻作「觀景台」；又有鐵管搭建而成的簡陋棚架。環保團體長春社近日表示，有行山人士發現該「觀景台」植被遭剷除，據高空航拍圖顯示場內有耕種工具；另外在山頂碉堡約100米以外同樣有人開墾種植，部分開墾範圍有黑色帆布，規模達百多平方呎。

前香港大學建築保育副教授李浩然表示，現時非法開墾破壞歷史建築愈趨猖狂，反映政府「搞唔掂」無力管理，管理歷史建築思維過時，理應轉新思維，參考外國的「文物共保」概念，由政府與市民共同負責管理古蹟文物共享資源，建議可由區議會或非牟利機構參與，與市民一同保育管理。

地政總署表示，西貢地政處曾於去年12月在事涉政府土地完成土地管制及清理行動，該處於本年初發現該政府土地再被非法佔用，遂根據《土地(雜項條文)條例》(第28章)張貼通知，飭令佔用人於限期前停止佔用政府土地。處方在通知限期後已採取土地管制行動，包括展開清理行動和豎立政府土地告示牌，防止政府土地被佔用。處方近日到事涉政府土地視察，並未發現有非法開墾活動。

而古物古蹟辦事處則回覆指已於2023年4月14日進行實地視察，確認上述歷史構築物並無受影響。就已獲評級的歷史建築，古蹟辦委聘了專業顧問進行定期視察，包括魔鬼山前軍事設施，以了解歷史建築的狀況。古蹟辦亦會與相關政府部門緊密聯絡，以確保歷史建築獲得合適的保護，包括商討為設施進行維修的需要，及從文物保育角度向相關政府部門就需要進行的維修工程提供技術意見。