政Whats噏：陳沛然傷腳用膠貼帶 網友話包得唔好

雖然前醫學界議員陳沛然(Pierre)係醫生，但佢經常都強調自己嘅正職係「足球員」，經常有出賽。咁落場踢波少不免會有碰撞，話說佢喺3月底腳受咗傷，到依家都未完全康復，近日就試下用膠貼帶包住腳板，但有網友即刻指正，話佢包得唔好。

Pierre今日(16日)喺社交平台上載咗張「包腳」相，而喺貼文話腳傷已經3個禮拜，回復70%，狀態係油麻地附近-- 麻麻地。仲講得咁幽默，睇嚟都唔係好大件事，兼且亦有再落場踢波，話落底傳中幾球，對住龍門射失咗兩球。

可能係因為未踢返水準，想返啲康復。佢話最近翻查咗好多大型研究文獻，話膠貼帶被反覆証實對某些情況可能比較有效，包括孕期腰痛、慢性腰痛、中風後上肢功能、膝骨關節炎、慢性膝痛同月經痛等等。

講咗咁多，佢當然有用喇！就用藍色膠貼帶包住腳板。有網友即刻留言話唔同顏色嘅膠胋帶有唔同嘅拉力，又話佢咁樣包法唔係太好，叫佢搵運動醫學方面嘅物理治療師逐隻唔同顏色拉力膠貼帶試下做穩妥固定。

既然唔同顏色有唔同拉力，咁就唔好亂嚟，正所謂欲速則不達，愈搞愈傷就弊喇！