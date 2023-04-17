樓宇復修資源中心　開放調解室視像諮詢　宣傳維修預防理念

本港樓宇老化問題嚴重，急需業主復修保養。市區重建局為支援及推廣樓宇復修，由本月起將於「樓宇復修資源中心」提供首階段服務，包括於4月至6月期間安排超過30個地區團體參觀資源中心；又會開放活動室、會議室和調解室，免費借予大廈業主和業主組織作開會用途。而第二階段服務料最快可於7月開放，屆時會開放予公眾參觀，並可進行視像諮詢等，協助業主申請各類樓宇復修資助計劃。

市建局近年於土瓜灣及九龍城等舊區積極展開重建計劃，不過有許多樓齡較高的樓宇在未來得及重建前，已要面對多項樓宇日久失修的問題。為加深公眾對樓宇復修以至預防性保養概念的認識，市建局於土瓜灣煥然懿居商場內，設立全港首個以推廣樓宇復修為主題的「樓宇復修資源中心」，當中會應用數碼科技等多媒體方式，彰顯樓宇復修在改善市民居住環境、延長樓宇的可用年期的重要；中心亦會因應業主在籌組樓宇復修工程普遍面對的困難，提供針對性資訊和支援。

資源中心面積約有7,500平方呎，分成「因」「時」復修、工程知識、組織能力及財政儲備共4個展區，內容涵蓋樓宇維修和預防性維修的理念，和各項資助計劃的詳情等。其中首階段服務可供大廈業主或業主組織免費借用活動室、會議室及調解室等，以便舉行有關樓宇復修及重建發展會議。業主若有需要借用可前往資源中心的網頁自行申請。

因應有市民在申請有關不同類型資助計劃時，或會出現錯誤填寫個人資料等問題，現時位於長沙灣的樓宇復修辦事處亦有提供「面對面」支援服務，不過服務需預先在網上預約，不諳電腦操作的長者等人士或難以使用服務。

為改善問題，中心在第二階段服務將設立一個視像諮詢間及兩個視像諮詢服務室，分別供大眾查詢樓宇維修資助計劃相關的問題，和申請資助計劃。若擔心申請資助計劃時不懂填寫申請資料，視像諮詢服務室更有專人以視像形式，即時協助申請者填寫資料並進行申請，毋須事前網上預約，申請人只需帶備身份證明及所需文件，直接到達中心便可享用服務。