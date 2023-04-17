東方日報A1：經濟唔掂　派消費券先敢使錢

經濟環境欠佳下，萬眾期待的新一期首輪3,000元電子消費券昨日發放，眾多市民出外消費，市面人流亦較平日多。不過，勒緊褲頭普羅市民嘆派錢金額少，不過「好過無」，對消費券仍然都會「慳住使」，不會額外花錢。關注基層組織亦稱基層收錢後，亦不敢大魚大肉豪食一餐。港府則稱能為市場注入近200億元，預料整個計劃能提振經濟0.6個百分點。雖然飲食業界稱多了客人加購小食，料有單位數增長，但學者則相信刺激經濟的效應，只會曇花一現。

「嘟、嘟、嘟」，港鐵站的補貼領取機於昨日清晨起已陸續有市民拍卡領消費券。港府今年透過6個電子支付工具平台，分兩輪向市民派發合共5,000元消費券，昨日派發首輪3,000元，以支付寶香港、WeChat Pay HK、Payme、拍住賞及BoC Pay等電子錢包領取消費券的市民，已自動收齊3,000元；而以八達通領券的市民，則需到領取點或經手機應用程式拍卡領錢。

其中於銅鑼灣港鐵站的補貼領取機，昨日早上9時半已持續有近10人排隊，港鐵職員亦有在場協助，大部分人可於一分鐘內取券，但有一部領取機的軟件疑一度故障，有人興奮拍卡卻未能「收錢」，只能失望而回；觀塘港鐵站亦有不少市民排隊拍卡取券。

但透過八達通收錢的市民則未能一次過「攞盡」3,000元。朱先生本身受惠於政府公共交通費用補貼，因八達通限額關係，系統會先發放交通補貼，再發消費券，令他要分兩次到港鐵站領券，大感無奈。黎小姐則期望港府一次過派發5,000元消費券，方便市民購置大額商品。

本報記者昨午到觀塘大型商場視察，商場人流明顯較平日多，各間店舖都有客人選購心頭好。市民張女士指，特意一家大小出來購物，主要購置兒童用品。她認為派發消費券加上全面通關，除了街上多了人，不少食肆均要等位。她期望消費券「年年有得派」，派發金額亦能增加。

不過，路過商場的黃小姐表示，派發的3,000元將用作日常開支、食飯之用，「搭車食飯都係啱啱好」，坦言派得少無助刺激她的購物意欲，僅「有好過無」。社區組織協會副主任施麗珊則坦言，消費券對基層的幫助只是九牛一毛，稱眾多人將用消費券以「還債」、交租，而其餘的人亦只會按需要用錢買日用品、食物，不會大魚大肉。她補充，基層人士於疫情下沒工開，期間需借錢度日，現時收到消費券，便要還錢。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波相信，是次派券對零售業的效益有限。他提到，去年派一萬元的情況下，零售、餐飲業僅於派發的首月有一點刺激，之後便打回原形，估計是次亦會類似。

李續指，於日本開關的效應下，即使政府派一萬元亦難挽回經濟弱勢，是次金額少一半，市民傾向繼續節衣縮食，將消費券用於日常用膳、乘車等，以便儲錢外遊到日本、台灣等地掃貨回港。

港府則稱，本港經濟復甦仍有待鞏固，政府以電子消費券為市場即時注入約200億元的消費力，相當於約60%本港單月零售額，為零售及餐飲等行業提供實質需求。

此外，他又說《財政預算案》公布的「開心香港」活動亦即將啟動，隨後會有一系列以特色美食和開心玩樂為主題的市集和嘉年華，冀能為社會帶來更多笑臉和正能量，並為經濟增添更多積極正面的氣氛。

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