市售27款枸杞子全數驗出重金屬　2款含鉛量近超標　7成含除害劑

枸杞子清肝明目，常用於蒸雞、糖水等，不過消費者委員會發現幾乎全部枸杞子含重金屬，隨時養生不到食出禍！消費者委員會於去年8至9月測試了27款乾枸杞子樣本，當中23款為預先包裝；另有7款標示為「有機」。每包售價介乎5至146港元，大部分均含豐富的胡蘿蔔素、維他命C和不同的礦物質，與中醫學的滋補肝腎、益精明目等功效相符。惟測試亦發現，全部樣本都檢出不同種類的重金屬，其中2款樣本檢出的鉛含量接近超標。此外，逾70%樣本檢出除害劑，當中1款更檢出7種除害劑。消委會期望業界減少使用除害劑等化學方法，以減低對人類及生態環境的危害，又建議市民進食前先清洗並浸泡枸杞子約15至20分鐘。

消委會表示，檢出杞子含鉛的有21款，當中「尚品」和「御品皇」，分別檢出每公斤0.284毫克和0.29毫克鉛，接近香港食物安全的上限，已經將結果轉交食安中心跟進。該會稱有研究顯示經飲食慢性接觸鉛，可影響兒童的神經發育和智力發展，亦會影響成人血壓的收縮壓，建議消費者盡量避免攝入。 「御品皇」的代理商表示，產品除害劑轉換系數的計算方法與消委會的不同，指該產品符合香港相關法規要求；消委會補充是參考食安中心數據。消委會未有列出其他廠商回應。

另外，消委會發現19款樣本檢出共14種不同的除害劑。當中「FRESH」和「紹香園」樣本分別檢出每公斤0.062毫克蟲蟎腈及每公斤0.071毫克百菌清，含量均超出歐洲食品安全局為枸杞子訂下的除害劑最高殘餘限量，但低於香港相關標準。而根據世界衞生組織農藥殘餘聯合會議的數據，以1個體重60公斤的成人為例，每日要分別食用該2款樣本超過29公斤和17公斤，才可能構成健康風險。此外，「哈特」樣本檢出7種除害劑；「東方紅」、「華潤堂」和「FRESH」則檢出5種除害劑。