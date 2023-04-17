罐頭食品價格較疫情前飆逾30%　牛油升幅居首　食油漲10.1%

去年疫情掀搶購潮下，不少人都曾到超市及市場掃貨，當中食用期限較長的罐頭食品如午餐肉等更是「師奶」搶手貨，柴米油鹽疫下樣樣遭搶貴。消費者委員會超市調查發現，去年的罐頭較疫情前貴逾30%；超市貨品總平均售價去年亦按年升2.1%，更高於同期的通脹(1.9%)，更是自2013年以來錄得的最大升幅，當中糧油食品排首位；近70%貨品(175項)加價，升幅最高的貨品組別首3位分別為「牛油」(15.4%)、「茶包」(11.7%)及「芝士」(10.2%)；而「食油」總平均售價連續3年上升，去年升幅達10.1%。

消委會今日(17日)公布2022年度超市價格調查，調查採用了AEON、百佳和惠康收錄的電子掃瞄數據計算貨品的平均售價，發現去年超市一籃子共260項貨品的總平均售價重拾升軌，發現13大類貨品當中，「糧油食品」總平均售價升幅最高，達5.4%。其中，「食油」繼2020年和2021年分別上升1.9%及2.6%後，在去年更上升10.1%，其中「獅球嘜純正粟米油」平均售價在前年和去年均錄得約13%按年升幅；「百得利清淡橄欖油」則於去年按年升逾21%。而穀類早餐等「雜糧/調味」的售價增4.8%。

而「罐頭食品」的總平均售價升幅達4.6%，其中「罐頭蔬菜/水果」升幅較大，約8.7%，包括S&W原粒粟米按年貴了17%；「罐頭魚」和「罐頭湯」亦按年增7.2%和5.9%，而若與2019年疫前比較，各種罐頭食品價格均飆逾30%。不過，部分類別的售價按得按年跌幅，包括「葡萄酒」的總平均售價下跌5.1%；「個人護理用品」的總平均售價下跌2%，包括「洗髮水」、「沐浴露/洗手液」減價約4%。

百佳表示，根據該超市的紀錄，同類貨品價格的上調幅度較本會調查低，又說超市已盡力吸收部分上漲成本，沒有直接轉移給消費者；亦有提供其他優惠。惠康則指，已推出指定貨品低價計劃已接近3年，鎖定精選食品及日常用品價格半年不變，並會延長計劃半年。「AEON」稱在疫情持續下，物流、原材料及勞工等成本不斷上漲，已從海外直接採購商品及改善物流系統等，令多款自家品牌及進口品牌的商品降價和價格凍結，會繼續努力與商業夥伴合作，以降 低因供應商上調成本價格對顧客造成的影響。