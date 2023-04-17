變頻式窗口冷氣機較凍及慳電　消委會測試最多每年慳$755電費

夏天為市民帶來汗水，多數人會選擇開冷氣消暑降溫。消委會測試了13款俗稱「1匹半」的淨冷型窗口式冷氣機，包括首測10款變頻式型號，售價介乎4,790至9,780港元。結果發現，樣本間的能源效率最多相差達37.1%，最慳電與最嘥電樣本一年電費相差755港元；其中4款1級能源標籤的冷氣能源效率相差12.4%，有2款標示1級能源標籤的樣本經測試後被降級。測試結果顯示，變頻式型號較定頻式樣本省電27%。

冷氣最重要夠凍，13款型號聲稱的製冷量由3.400至3.643千瓦(kW)。不過，消委會進行製冷量及能源效率測試時，量得各樣本的製冷量由3.299千瓦至3.636千瓦，當中5款樣本量得的製冷量高於其聲稱的數值，脗合程度同獲5點評分。其餘8款樣本量得的製冷量則較其聲稱的數值低，相差幅度介乎0.2%至5.7%，當中「樂信牌Rasonic」、「美的Midea」及「開利Carrier」的脗合程度較差，只獲3.5點或以下評分。

根據消委會在標準測試環境下量得的製冷量及耗電量，各樣本的CSPF數值介乎3.106至4.937，相差37.1%。變頻式樣本較定頻式為高，其中CSPF數值最高的是「珍寶General」，達4.937，最低的為「富士電機Fuji Electric」。而變頻式平均較定頻式省電27%，前者CSPF平均值為4.331，定頻式CSPF平均值為3.163。

消委會參考國際標準用以計算冷氣機每年耗電量的方法，假設每年開機進行製冷共180天，每天12小時，以每度電$2.0計算，估算出樣本每年所需電費，由1,290港元至2,045港元不等，當中「珍寶General」最平，定頻式「日立牌Hitachi」最貴，兩者全年電費相差755港元。

能源效益級別分為1至5級，1級為最高級別及最省電。今次測試中，「樂聲牌Panasonic」及「樂信牌Rasonic」計算出的級別(2 級)較其能源標籤上標示的級別(1級)低，不過仍在容許的公差範圍(8 %)內，已將測試結果通知機電工程署。至於寧靜測試方面，綜合樣本在最高及最低風速檔的表現，在室內環境下 ，「格力GREE」、「 日 立牌HITACHI」(樣本3)及「大松TOSOT」最寧靜，獲4點評分。「日立牌HITACHI」RAW-VJ13SCASK、「 惠 而 浦 W h i r l p o o l 」及「 L G 」的室外噪音水平相對較低，獲3點評分。在抽濕功能上，變頻式樣本抽濕相對較快，而在定頻式樣本中，以樣本#12的抽濕速度稍稍佔先。安全檢測方面，「開利Carrier」的電源線穩固裝置不太理想，電源線經100牛頓(Newton)的力量拉扯25次後出現移位，幅度為3 .7亳米，未能符合標準不多2毫米的要求。

機電工程署表示，雖然有冷氣機在測試中量得的製冷量或能源效益表現稍低於聲稱的水平，但仍在「產品能源標籤實務守則」及國際慣常做法容許的公差範圍(製冷量10%；能源效益表現8%)之內，故有關結果可接受。就產品安全測試方面，已就「開利Carrier」測試時的不足之處聯絡供應商，要求作出跟進及改善。

「格力GREE」的供應商表示，消委會量度所得的製冷量及噪音與廠方的標準數值有差異，都可能是測試儀器不同及產品的生產公差而導致；「日立牌HITACHI」(樣本3及11)的供應商表示，因測試噪音的環境條件不同，廠方量度的噪音水平遠較消委會的測試結果為低；「開利Carrier」的供應商表示樣本在安全測試中出現不符合標準情況可能與個別產品的質量有關，並已對該型號的產品質量控制作出相應跟進及改善；該公司亦表示廠方量得的噪音水平較消委會的測試結果為佳。