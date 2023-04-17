子女沉迷手遊一個月課金9萬港元　消委會籲家長設定監控功能

都市人「一機在手」，便能隨時打機，不少玩家會透過付費「課金」提升遊戲角色能力。不過消委會接獲家長投訴指，子女經電子錢包等於不足一個月內課金約9萬港元，要求遊戲公司回水。消委會提醒，兒童心智和自制能力尚未成熟，一旦沉迷網絡遊戲，甚至不停「課金」，隨時跌入無底深潭，建議家長為子女的智能裝置帳號設定家長監控功能，又促政府引入網絡遊戲監管機制。

消委會透露，投訴人梁小姐一直不知其13歲兒子沉迷手遊，直至收到銀行月結單才發現其子在數款手機遊戲中購買虛擬道具，於20天內合共花費約9萬元，當中5.9萬經電子支付工具購買虛擬道具。梁小姐嘗試要求相關遊戲開發商退款，但只共獲退還4,000港元。她認為未成年人士未有成熟心智對消費行為負責，不滿支付平台及應用程式平台公司允許其開戶、付款及消費。支付工具公司稱服務協議已列明未成年人士的協議安排，不會負責任何損失。最終應用程式平台及遊戲公司同意作特別處理，安排一次性退款。

另有玩家的遊戲帳號裝備道具被盜，惟遊戲商拒負責。內地網上遊戲玩家關先生發現其帳號中所有可交易的裝備、道具及遊戲幣均於一夜間被轉移，估計損失約24,000港元，遂嘗試向營運遊戲的D公司求助，冀能取回被盜物品，D公司建議投訴人報警。D公司其後確認關先生被盜取遊戲裝備等，但贓物已被轉售給第三方玩家，而D公司認為有關損失應由盜用者償還，拒絕向投訴人歸還任何物品，並提醒投訴人注意帳號安全，例如切勿洩漏帳號密碼或瀏覽不明網站，以減少帳號被盜的風險。消委會建議投訴人可考慮諮詢法律意見。