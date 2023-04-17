無紙化申請綠色按揭　全港僅194物業達標　優惠與傳統方法相若

本港樓價居高不下，大部分人買樓時都需要申請樓宇按揭。除傳統的按揭計劃外，近年愈來愈多銀行推出「綠色按揭計劃」。消委會於今年2月至3月，向20間銀行查詢有關綠色按揭計劃的資料，當中僅一半銀行有提供相關計劃，當中匯豐銀行只接受一手樓申請。調查發現傳統按揭與綠色按揭條款以至優惠均不顯著，反映本港綠色按揭計劃的發展仍處起步階段。

概括而言，綠色按揭計劃本質上仍是申請人將物業的業權抵押給銀行或財務機構，向這些機構取得借貸的財務安排。但與傳統按揭計劃相比，綠色按揭有兩項「綠色」要求，包括只有獲得香港綠色建築議會頒發有效「綠建環評」(HKGBC BEAMPlus)新建/既有建築認證計劃「鉑金」級(Platinum)或「金」級(Gold)評級認證的物業才符合申請綠色按揭的資格，目前全港僅194個，包括私人住宅樓宇及資助房屋，例如柏傲莊、凱匯、駿洋邨和啟鑽苑等。另一條件是申請人由遞交按揭申請、上載申請文件以至日常帳單管理，均須經網上辦理，以達致無紙化及減碳的效果。

消委會向20間銀行查詢有關綠色按揭計劃的資料，當中有10間表示有提供綠色按揭計劃，包括「中國銀行(香港)」、 「渣打銀行」、「工銀亞洲」、「星展銀行」、「恒生銀 行」及「香港上海滙豐銀行」(下稱「滙豐銀行」)等，當中「滙豐銀行」綠色按揭計劃表明只接受具備相關認證的一手物業申請，綠色按揭計劃申請亦可再申請按揭保險計劃。

是次調查的10間銀行中，有9間銀行的綠色按揭計劃有提供P(最優惠利率)及H(香港銀行同業拆息)作為貸款利率的計算基準；惟「星展銀行」僅提供以P作為貸款利率的計算基準。

在物業按揭市場，以「P按」為例，是次調查其中2間銀行的實際按揭貸款利率分別為3.375厘(集友銀行)及3.625厘(渣打銀行)，假設申請人購買1,000萬港元物業，並向銀行承造6成按揭，供款年期設為30年，上述2個計劃的每月供款相差837港元，客戶若選擇息率較高的銀行，30年總利息支出會較息率較低的銀行多逾30萬港元。同樣地，以2間「H按」息率分別為3.375厘(恒生銀行)及4.13厘(集友銀行)比較，兩者每月供款相差更達2,570港元，30年的累積利息支出的差距逾92萬港元，故消費者必須仔細計算及慎重考量。

調查顯示，從按揭條款方面來看，綠色按揭計劃的貸款利率均與傳統按揭計劃的貸款利率基本一致，有7間銀行的條款與傳統按揭計劃之下的條款相同，只有「渣打銀行」表示在首3年可享特惠利率的最高存款額調至貸款額的60%。

從綠色按揭計劃的專屬優惠來看，「渣打銀行」 提供5項優惠。「工銀亞洲」並無給予綠色按揭的申請人任何額外優惠，僅表示在同等條件下，與傳統按揭貸款相比，將考慮給予綠色按揭貸款較低的貸款門檻。餘下銀行提供予綠色按揭的專屬優惠項目則介乎1至4種。在有提供現金回贈的9間銀行中，有8間最高現金回贈金額介乎6,888至12,000港元；若以貸款額600萬港元來計算，現金回贈佔貸款金額的比率僅0.11%至0.2%，餘下1間現金回贈為貸款額的0.1%，可見銀行給予綠色按揭計劃的現金回贈優惠亦不顯著，反映本港綠色按揭計劃的發展仍處起步階段。